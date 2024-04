¡Fin a la hegemonía de Bayern! Bayer Leverkusen es el nuevo campeón de la Bundesliga

Bayer Leverkusen venció al Werder Bremen y se proclamó campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia con una fiesta inolvidable en el BayArena.

Una temporada para el recuerdo

Vizekusen y Neverkusen ya son historia. Quedaron atrás en el camino. A partir de hoy, parece que habrá que hablar de Meisterkusen o incluso de Neverlosen. Después de una temporada notable, el Leverkusen hizo historia al conseguir su primera ensaladera en la Bundesliga. Lo que la historia les había negado en cinco oportunidades, hoy se los da con mucho merecimiento.

Después de once años, en el campeonato alemán ya no hay que hablar de Bayern y sí de Bayer, aunque muchos se confundan con los dos. Si bien los bávaros no tienen la potencia ni es la topadora de antaño, el Bayer 04 tuvo que hacer una temporada casi perfecta para terminar con el dominio del Rekordmeister.

La distancia de 16 puntos de ventaja no da crédito a la pelea que tuvo el torneo hasta la jornada 21, cuando los de Múnich estaban a dos unidades y con una victoria regresarían a la cima. Sin embargo, un contundente 3:0 en el BayArena les quitó el título de favoritos y Leverkusen comenzó a soñar con la gloria.

Bayer Leverkusen es campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia

No alcanzaron los tropiezos ante ellos, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart y Borussia Mönchengladbach. Eso si se les puede considerar a los empates como tropiezos. Tampoco alcanzó el sufrimiento hasta el final con FC Augsburg, RB Leipzig o Hoffenheim; victorias conseguidas en los minutos finales. La Xabineta goza de una mentalidad ganadora como nunca antes en la historia del club y no por nada llevan 43 partidos sin perder.

Hoy, con una fiesta indescriptible desde las tribunas, el encuentro, lógicamente, empezó con mucho nerviosismo. Los primeros 20 minutos, fueron de ida y vuelta ante Werder Bremen, pero la claridad llegó al minuto 25, donde Osmers sancionó un claro penalti a Jonas Hofmann que terminó de concretar Victor Boniface para el 1:0, resultado que se llevó la primera mitad.

Ya en la segunda parte, Bremen fue el gran protagonista. Los Verdes se aprovecharon de la ansiedad, pero la defensa Aspirina aguantó. Y aguantó porque sabía que en el ataque, las soluciones siempre se encuentra. Y así, primero llegó el golazo de Xhaka para el 2:0 y, si ese no fue suficiente, Wirtz apareció con un bombazo para traer aún más tranquilidad. Sin embargo, «Flo» no iba a quedarse con ello y faltando minutos para el final, primero firmó su doblete y luego puso su hat trick y el 5:0 final para darle el primer título de Bundesliga en la historia de Bayer Leverkusen.