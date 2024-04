Terzic: «Me dijo Haller que no le duele tanto su tobillo»

En las últimas horas, Edin Terzic habló del estado físico de Sébastien Haller y guarda sus esperanzas para que esté disponible ante Atlético Madrid.

Sin dudas, que lo del marfileño desde que llegó a Dortmund es un verdadero caso de estudio. En primer lugar, como bien se sabe, sufrió un cáncer de testículo que lo tuvo marginado de los primeros seis meses en el club. Y luego las lesiones físicas lo han tenido de maltraer en toda la presente campaña. Sin embargo, lo que más llama la atención es que pudo disputar toda la Copa África donde se consagró campeón, pero apenas volvió, su tobillo volvió a sufrir una lesión.

Tras superarla, el gran momento lo vivió ante Atlético Madrid, donde marcó el gol que dejó con vida a BVB. Sin embargo, hoy le tocó salir de titular ante Gladbach después de un largo tiempo y, al minuto de juego, un cruce con Nico Elvedi lo obligó a salir por una molestia en el mismo tobillo que lo tiene maltraer.

Después que el conjunto negriamarillo rompa la racha de derrotas y vuelva a vencer a Borussia Mönchengladbach, Edin Terzic fue consultado sobre la salud de Haller. El entrenador confirmó que la dolencia era en el tobillo que lo marginó los últimos meses, pero dejó tranquila a toda la parcialidad aurinegra.

“Tenemos la esperanza de que no esté tan mal. Hablé con Sébastien y me dijo que no era tan doloroso como en aquel entonces”.