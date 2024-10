«Florian Wirtz es mejor que Jamal Musiala»

En las últimas horas, Robert Andrich, compañero de Wirtz, habló de las comparaciones con Jamal Musiala y dejó clara su posición.

Andrich, Musiala, Wirtz y el Mundial

«Para mí, Flo es mejor que Jamal. Para mí es simplemente brutal cómo encarna tanta mentalidad ganadora a su edad y también recorre tantos metros contra el balón para el equipo, dejando su sello en cada equipo».

«Sabemos que el Mundial será muy difícil, pero tenemos confianza en nosotros mismos y queremos ser campeones del mundo».

Sobre los problemas defensivos de este Bayer Leverkusen

Volviendo a su club, el mediocampista central hizo autocrítica con respecto a lo que están demostrando en el campo de juego. A diferencia del campeonato pasado, esta defensa del Leverkusen no la pasa nada bien y ya lleva 15 goles encajados en ocho encuentros disputados. Claro, el poder de fuego en la delantera no cesó porque por detrás del Bayern son el club que han marcado, pero Andrich dice que esto no es ningún motivo de relajación si se quiere ser bicampeón.

“Cuando encajas tantos goles, tienes que marcar muchos y no siempre puedes confiar en ti mismo para marcar dos o tres goles”