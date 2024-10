¿Thomas Müller se retira en el verano de 2025?

En las últimas horas, SportBild ha brindado un informe sobre la situación de Thomas Müller de cara al 2025 y todavía sigue siendo incierta.

Müller no decidió su futuro en 2025

El histórico jugador de FC Bayern München aún no ha decidido si se retirará en el verano de 2025. Si decide continuar su carrera, pero no renovar con el Bayern, seguramente no jugará en otro equipo europeo. Sin embargo, se dice que la MLS le resulta muy atractiva, sobre todo porque el país será anfitrión de la Copa Mundial de 2026.

En todas las entrevistas, decide tirar la pelota para afuera

Siempre que ha sido consultado por los medios de comunicación, Thomas no ha decidido responder. Para él se trata del día a día y no mucho más. Mientras tanto, en primavera, Amazon lanzará en Prime Video un documental de 90 minutos sobre su carrera. Un equipo de cámaras ha estado siguiendo a Müller desde el verano de 2023. También incluirá muchos momentos privados con su familia y amigos. Sin dudas, está forjando sus últimas armas en el club de sus amores dedicado a pasarla bien y no mucho más.

Por otro lado, los responsables del club le han comunicado a Thomas Müller que quieren que, tras su retirada, asuma un papel diferente en el club, ya sea como embajador o como miembro activo de la dirección. La DFB también está intentando convencer a Müller de que asuma un papel en la selección nacional. Sin embargo, el jugador no tiene previsto asumir un papel directivo en el Bayern inmediatamente después de su retirada. En cambio, Müller ya ha recibido peticiones concretas de varias cadenas de televisión para trabajar como experto en televisión tras el final de su carrera.