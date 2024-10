Pese a la eliminación, la directiva de Dortmund ratificó a Nuri Sahin como entrenador

En las últimas horas, Sebastian Kehl, director deportivo, confirmó que Nuri Sahin seguirá siendo el entrenador de Borussia Dortmund.

La palabra del jefe de deportes

«Vamos a estar juntos. Vamos a superar esto juntos (con Sahin). Esta no es una situación que el Borussia Dortmund no haya superado en el pasado. Sin embargo, sigue siendo esencial para nosotros reunir todas nuestras fuerzas, estar unidos y trabajar duro. El sábado necesitamos a nuestros aficionados contra el Leipzig. Vamos a ver quién puede jugar. Waldemar Anton podría ser una opción y tal vez Marcel Sabitzer pueda volver a ser titular. Estamos en una situación que el BVB ha superado en el pasado».

¿Nuri Sahin ya tiene ultimátum?

La posición de Sahin no está en peligro todavía. El sábado, cuando se dispute el decisivo partido contra el Leipzig, no cambiará nada. El apoyo al técnico turco sigue siendo firme. Sin embargo, los próximos partidos antes del parón por las selecciones -contra el Leipzig, el Graz y el Maguncia- serán decisivos. Si no se consigue buenos resultados, todo se volverá a evaluar y es posible que decidan cesarlo de su cargo.