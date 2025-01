Frankfurt 2:0 Dortmund: BVB sigue en un espiral sin final

Eintracht Frankfurt venció en su casa a Borussia Dortmund y los negriamarillos siguen en un espiral que parece no tener final.

Un primer tiempo que se dio lo que esperaba

No cabe ninguna duda de que este partido a Borussia le caía en el peor momento de los últimos años. El equipo no levanta cabeza y enfrente tenía al tercero de la tabla de clasificación. A todo esto, la ameanza sobre un posible despido de Sahin estaba encima de la mesa, pero esto no ayuda en nada.

BVB cambió de esquema, pero la mejoría no se notó para nada. El turco optó por un esquema espejo al de Toppmöller, pero en el primer tiempo, solo el equipo águila se vio sobre el campo de juego. Eintracht manejó muy bien la pelota con un Ekitike como figura y goleador, mientras que la única buena noticia para los de Sahin era terminar el primer tiempo con un 1:0 y no un resultado más abultado como el que mereció.

Frankfurt perdona a un Dortmund que nunca encontró el camino

Si bien el panorama del primer tiempo fue muy desalentador para el conjunto negriamarillo, la realidad está en que durante los 45 minutos del suplementario, nunca encontraron ningún de camino. El resultado se quedó corto para el local porque el gran déficit de ellos fue no buscarlo aún más.

Sin embargo, este Dortmund pasa un tiempo tan malo que ni siquiera los cambios han pesado para ellos. Es cierto que Gittens se movió mejor, que Adeyemi aportó velocidad, pero no hubo un asedio como para merecer una igualdad. Y en la última jugada del partido, Hojlund aprovechó un desastre de salida negriamarilla para poner el 2:0.

Sahin seguirá en la cuerda floja aunque con la gran cantidad de malos resultados, parece que su continuidad se terminará a final de temporada.