La directiva de Borussia Dortmund volvió a ratificar a Nuri Sahin

En las últimas horas, tanto Lars Ricken, director general, como Sebastian Kehl, director deportivo, volvieron a ratificar a Sahin.

Un pésimo momento deportivo

Sin ninguna duda, Borussia Dortmund está en caída libre desde el año pasado, sin embargo, el presente en el 2025 es penoso. Con la derrota en el día de ayer ante Eintracht Frankfurt, llevan un pleno de caídas en lo que debería ser un año para pasar página tras el flojo arranque de esta campaña.

Lo peor de todo es que, no solo no encuentran los resultados, sino que el juego del equipo está pasando un pésimo momento. A tal punto que ayer vimos una clara pelea entre Schlotterbeck y Emre Can en el medio del campo de juego. El panorama es desolador, pero por ahora, no hay cambio de planes.

La directiva volvió a ratificar a Sahin

Ricken: «Nuri ha contado con nuestro apoyo y lo seguirá contando, pero es responsabilidad de todos asegurarnos de que el Borussia dé lo mejor de sí. La verdad es que los resultados no están ahí. La primera parte no ha sido lo suficientemente buena, hemos cometido los mismos errores. En la segunda parte, sin embargo, el equipo ha demostrado que no solo apoya al entrenador verbalmente, sino que quiere ayudarlo de verdad. Han demostrado intensidad y ganas de luchar, al menos por el empate. Podríamos haber recibido un penalti. Nuri también estará en el banquillo contra el Bolonia, con la clara expectativa de que necesitamos victorias».

Kehl: «Seguiremos en esta constelación. Nuri tiene confianza. No nos asustaremos de las críticas y seguiremos trabajando en nosotros mismos».