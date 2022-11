Füllkrug rescata el empate contra España y da una vida a Alemania

Alemania se jugaba la vida contra España. Tenía que arreglar el desastre contra Japón para mantenerse con vida en el Mundial, pero decidió dejar la tarea para el último día. Füllkrug rescató un empate en la recta final que obliga a ganar a Costa Rica y esperar a que los españoles echen una mano.

Mucha presión para tan pocas ocasiones

Ganar para poder celebrar otro día, o no perder para al menos poder contarlo. Esa era la misión de una Selección Alemana que ya había gastado las balas en la recámara contra Japón y que no podía permitirse fallar más. Enfrente, una España que no tiene las mejores armas pero que sabe utilizarlas a la perfección, y por eso daba miedo. Quién hubiera pensado que España, lejos de su mejor época en cuanto a talento individual, podía darle miedo a Alemania.

Flick, en vez de elegir entre Goreztka y Gündogan, quiso optar por juntar a todos. Un mediocampo con Kimmich y Goretzka en un doble pivote y con el del Manchester City más adelantado. Todo para incomodar la salida de balón de los españoles, su mayor virtud. Y en cierto punto se consiguió durante el primer tiempo, que fue una batalla campal donde, o tocabas rápido, o tu rival no te dejaba respirar ni medio segundo. De pocas oportunidades, a pesar de haber muchos espacios para correr.

Raum, como en el primer partido, fue de lo más destacado del primer tiempo pero se disolvió en el segundo. Al igual que un Rüdiger que, en ese mar de presión, puso la ventaja durante varios segundos a balón parado. Pero, como en la mayoría de los balones a balón parado, estaba en fuera de juego. Lo positivo era que el encuentro no podía estar más igualado al descanso. Lo negativo, que Alemania había dado más señas de poder romperse.

Füllkrug le da una vida más a Alemania

El segundo tiempo contra España tuvo mucho en común que el segundo tiempo contra Japón: fallos defensivos, incapacidad para concretar las ocasiones en ataque y una gestión de los cambios que fue mejorable. El combinado español empezó a asomarse más al área y vio que, a campo abierto, Morata se podía comer por insistencia a Süle. Y así fue. En uno de los numerosos intentos de desmarque del delantero español, el central del Dortmund terminó habilitándole para que definiera. Alemania ya estaba con pie y medio fuera de Qatar a falta de media hora para el final.

Flick no tuvo mucho atino con los cambios pero uno de ellos le terminó rindiendo. Uno de los más inesperados hace unos meses en la convocatoria pero que más merecido lo tenía, Niclas Füllkrug aprovechó su oportunidad en el 83′. Musiala, que se estaba echando el ataque a la espalda, conectó con el delantero del Bremen y la mandó a la escuadra. Sané pudo completar la remontada en el descuento pero falló al regatear al arquero rival y todo el mundo se tuvo que contentar con el 1:1. El empate no era el resultado ideal, pero al menos Alemania podía vivir para contarlo otro día.

La Selección Alemana tiene que ganar a Costa Rica en la última jornada y esperar que España no sea su verdugo. Los germanos tienen que esperar que los de Luis Enrique ganen a Japón y, si empatan, los alemanes tendrán que depender de la diferencia de goles. Füllkrug ha conseguido una vida extra, ahora toca no desperdiciarla.