Gladbach 0:3 Bayern: Los Bávaros son récord en toda Europa

El FC Bayern München sumó otra contundente victoria en la Bundesliga al imponerse 0-3 al Borussia M’gladbach en el Borussia-Park, afianzando su posición de líder invicto en la jornada 8. Aunque el marcador al descanso reflejaba un 0-0, el rodillo bávaro en la segunda parte fue imparable.

El equipo de Vincent Kompany mantuvo una posesión abrumadora (cercana al 90%) en el primer tiempo, pero la muralla defensiva del colista Mönchengladbach resistió heroicamente. La paciencia y la calidad se impusieron tras el descanso.

Kimmich abrió el candado para la victoria del Bayern ante Gladbach

El capitán Joshua Kimmich abrió el marcador en el minuto 64, cazando un rebote en el área para poner el 0-1. Este gol desató la ofensiva del Bayern. Poco después, en el 69′, Raphaël Guerreiro amplió la ventaja tras una asistencia de Michael Olise. Un minuto después de fallar un penal, el ‘Gladbach vio cómo sus esperanzas se esfumaban por completo.

BAYERN ES RÉCORD EN EUROPA



Con 13 victorias, el equipo de Kompany iguala la marca del Milan en la temporada 1992/93 como el equipo con mejor arranque de la historia.



La sentencia llegó en el minuto 81 con una joya de Lennart Karl, quien firmó un zurdazo imparable desde fuera del área. Con este 0-3, el Bayern suma 24 puntos y una impresionante diferencia de goles, demostrando que su inicio de temporada es histórico y manteniendo la distancia con sus perseguidores en la Bundesliga.