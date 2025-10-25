Dortmund 1-0 FC Köln: Beier destraba el partido sobre la hora

El Borussia Dortmund logró una sufrida pero crucial victoria 1-0 ante el FC Köln en el Signal Iduna Park, en la jornada 8 de la Bundesliga, gracias a un gol que llegó en el último suspiro del tiempo añadido. El resultado permite al Dortmund seguir en la parte alta de la tabla, manteniendo la presión sobre los líderes.

El partido se desarrolló bajo el guion de la frustración para el equipo local. A pesar de dominar la posesión (cercana al 70%) y tener las mejores intenciones ofensivas, el Dortmund se encontró con una organizada defensa del Colonia y una falta de acierto en los metros finales. La primera mitad concluyó sin goles, con el marcador reflejando la solidez defensiva del conjunto visitante.

Beier salva al Dortmund ante Köln

En el segundo tiempo, el Dortmund intensificó su ataque, generando varias ocasiones claras, incluyendo un remate de Serhou Guirassy que fue detenido en la línea de gol. El tiempo se consumía y la posibilidad de un inesperado empate sin goles se hacía cada vez más real.

Sin embargo, en el minuto 90’+6, cuando el partido agonizaba, Maximilian Beier emergió como el héroe de la tarde. Tras un saque de esquina y una asistencia de Fábio Silva, Beier remató con la derecha para mandar el balón al fondo de la red. El gol desató la euforia en el Signal Iduna Park y selló un triunfo vital (1-0) que mantiene al Dortmund en la pelea por el título.