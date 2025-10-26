Lukas Kwasniok le pide al Borussia Dortmund: «¡No dejen que el FC Bayern se escape!»

Tras caer ante Borussia Dortmund, el DT de 1. FC Köln, Lukas Kwasniok, le pidió a Niko Kovač que el FC Bayern no se escape en la Bundesliga.

Kwasniok y un pedido inusual de un rival para el Dortmund

El sábado, el Borussia Dortmund enfrentó al 1. FC Köln en la octava jornada de la Bundesliga. Maximilian Beier redimió al BVB con un gol en el minuto 96, asegurándole al equipo de Niko Kovač el tercer puesto en la tabla. A pesar de la derrota, el entrenador Lukas Kwasniok se dirigió a los negriamarillos y a su colega con buena estima y le deseó lo mejor, además de un pedido inusual:

«Le deseo al BVB y a ti, Nico, todo lo mejor. ¡No dejen que el FC Bayern se escape!».

El FC Bayern lidera la Bundesliga con comodidad

Kovač agradeció las palabras, pero evitó centrarse en Múnich. Seguramente con razón, porque el FC Bayern se ha despegado con su puntaje ideal de 24 puntos en ocho partidos, liderando la tabla con un partido de ventaja. ¿Y detrás de ellos? Hay un hueco: el RB Leipzig ocupa el segundo puesto con 19 puntos, el Borussia Dortmund el tercero con dos puntos menos. Dos equipos que, por el momento, no representan una amenaza inmediata para el conjunto bávaro.

Pero en lugar de comentar el dominio del Bayern, Niko Kovač centró su atención en otra cosa: la lesión del defensa del Köln, Timo Hübers. «Espero que vuelva al campo lo antes posible», declaró el entrenador del BVB. El jugador de 29 años se torció la rodilla en un toque con el delantero del BVB, Serhou Guirassy. Fue atendido inmediatamente en el campo para luego ser trasladado en camilla y abandonó el estadio en ambulancia.