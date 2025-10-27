Los cinco mejores jugadores de la jornada 8 de la Bundesliga 2025/26

La goleada de RB Leipzig al FC Augsburg logra que los Toros Rojos sumen dos jugadores en nuestro Top 5 de la jornada 8 de la Bundesliga.

Jonathan Burkardt – Eintracht Frankfurt

Burkardt ha encontrado su ritmo en el Frankfurt y ha marcado dos dobletes consecutivos en la Bundesliga por primera vez en su carrera. El último le valió al Eintracht una victoria por 2:0 en casa contra el St. Pauli y una generosa suma de goles para el delantero, ahora segundo goleador con seis, solo superado por Harry Kane.

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

Grimaldo ha demostrado una vez más que es imprescindible en el Bayer Leverkusen, situándose justo detrás de Harry Kane en cuanto a aportes goleadores en esta temporada. El lateral del Leverkusen dio la asistencia que cerró la victoria del domingo por 2:0 sobre el SC Freiburg. Además, ganó 11 duelos, la mayor cantidad de cualquier jugador durante el fin de semana.

Assan Ouédraogo – RB Leipzig

Ouédraogo protagonizó una actuación destacada en la victoria del Leipzig por 6:0 sobre el Augsburg. El jugador de 19 años estuvo por todos lados en el equipo de Ole Werner, participando activamente de cuatro remates (la mayor cantidad del partido), con un gol y una asistencia, además de ganar el 67% de sus duelos.

Yan Diomande – RB Leipzig

Pero, en dicho encuentro, no se puede dejar de lado la actuación de Diomande. Marcó el primer gol de su equipo y asistió en los goles del 3:0 y el 4:0. Estas fueron sus primeras participaciones en la Bundesliga en ocho partidos.

Kamil Grabara – VfL Wolfsburg

Hoy hay sorpresa: EL JUGADOR DE LA JORNADA es un arquero. Esta temporada hemos premiado a los porteros que evitaron derrotas contundentes o salvaron puntos a su equipo. En el caso de Grabara, se explica la victoria del Wolfsburg sobre el Hamburger SV por 1:0. Atajó seis disparos a portería, incluyendo un penalti por segunda vez en la liga, y mantuvo su portería a cero por primera vez. Su eficiencia como portero (+1,3) fue una de las mejores en esta temporada. Por lo tanto, vale la pena destacarlo.