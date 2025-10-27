Niko Kovač respalda a Serhou Guirassy, a pesar de su presente

Serhou Guirassy lleva ya cuatro partidos en todas las competiciones sin marcar un gol para el Borussia Dortmund, pero Niko Kovač todavía lo respalda.

Kovač le da su banca a Guirassy

En la rueda de prensa previa al duelo de DFB-Pokal que el BVB jugará ante el Eintracht Frankfurt, Kovač declaró:

“Por supuesto, veo que no está marcando goles en este momento. Estas situaciones ocurren. Sin embargo, él es muy importante para nosotros. Es muy posible que tenga un respiro creativo en algún momento”.

Aunque no sería parte de la formación de Las Abejas en Pokal

Guirassy lleva seis goles en 11 partidos en todas las competiciones para el Dortmund esta temporada y ha sido titular en cada una de sus siete apariciones en la Bundesliga esta campaña. Pero, ante ese “respiro creativo” es posible que Kovač quiera intentar algo diferente contra Las Águilas en la noche del martes. De ser así, Karim Adeyemi debería ser titular.

En ese sentido, el técnico croata confirmó que Fabio Silva aún no está listo para los 90 minutos después de continuar su recuperación de una lesión en el aductor. De todas maneras, el delantero portugués podría ser titular junto a Adeyemi, con Maximilian Beier, que marcó el gol de la victoria el fin de semana ante 1. FC Köln, nuevamente como opción para los aurinegros.