Vincent Kompany podría haber dirigido a Schalke 04 en 2022

El ex director del Schalke 04, Rouven Schröder, reveló que el club en 2022 intentó contratar a Vincent Kompany, actual entrenador del FC Bayern München.

¿Cómo fue la presentación de Kompany para Schalke y por qué no llegó?

Durante la época del belga en el Anderlecht, el actual director del Borussia Mönchengladbach, intentó ficharlo cuando dirigía al Schalke 04. Sobre la reunión y la conversación con el actual entrenador del FC Bayern, Schröder dijo:

“Cuando estaba en el Anderlecht y buscábamos un entrenador en el Schalke para la Bundesliga, me sentí tentado a hablar con semejante jugador. Además, era el capitán del Manchester City. Fue una de las mejores conversaciones que se pueden tener con un entrenador. Un entrenador joven y prometedor. Se abre la puerta; es enorme y está magníficamente preparado. Cuando lo conoces, lo notas: tiene una autoridad increíble, una ligereza increíble. Es auténtico”.

En una entrevista con Sky90, el directivo explicó que Kompany se mostró muy preparado para quedarse con el trabajo durante su presentación:

“Explicó lo que tenía en mente y lo que quería hacer para la preparación y el seguimiento. Tenía una cantidad increíble de hojas, una presentación de PowerPoint que realmente demostraba: ‘Aquí hay alguien que juega al fútbol con pasión, entrena y lidera el camino’. Se notaba algo ahí”.

Sin embargo, a pesar de la interacción positiva con Kompany, el acuerdo nunca llegó. Schröder reveló por qué no fue posible:

“Al final, se debió a su numeroso cuerpo técnico. No volvimos a hablar de ello. Rápidamente, se hizo evidente que no era viable económicamente para nosotros. Simplemente, no se ajustaba al presupuesto. Varios clubes estaban interesados ​​en él en aquel momento. No está claro si se habría quedado con nosotros”.

La Bundesliga llevaba años buscando al belga

Finalmente, el Schalke fichó a Thomas Reis para dirigirlo en su regreso a la Bundesliga en 2022. Desafortunadamente, para ellos, esa temporada terminaron 17º y regresaron inmediatamente a la 2. Bundesliga. Kompany, por su parte, se marchó al Burnley, donde pasaría dos temporadas, llevándolos a la Premier League antes de descender y fichar por el FC Bayern en el verano de 2024.

Schalke 04 no fue el único que tentó a Kompany con una oportunidad en la Bundesliga. A principios de este año, el predecesor de Schröder en Gladbach, Roland Virkus, reveló que Los Potros también intentaron contratarlo como sucesor de Adi Hütter. Luego, nombraron a Daniel Farke en 2022. También se informó que el Hertha BSC mostró interés en el exjugador.