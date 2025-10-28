Bayern, City, PSG e Inter se pelean por Saïd El Mala

El nombre de Saïd El Mala empieza a resonar con fuerza en el fútbol europeo. Según informó el medio alemán BILD, el joven talento del FC Köln tendría las horas contadas en el club, ya que algunos de los equipos más poderosos del continente se han lanzado a la carrera por su fichaje. Con apenas unos años en la élite, el mediocampista se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Bundesliga, combinando técnica, visión de juego y una madurez poco habitual para su edad.

El interés de gigantes como el FC Bayern Múnich, Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milán confirma que El Mala está destinado a dar el salto a la élite del fútbol mundial. Todos lo siguen de cerca y lo consideran una apuesta segura a medio plazo. Su salida del Köln parece inminente, y solo falta que alguno de estos clubes formalice una oferta concreta.

El precio de El Mala: 50 millones por una promesa con presente

El valor de mercado de Saïd El Mala rondaría los 50 millones de euros, una cifra que, si bien elevada, se percibe como una auténtica ganga teniendo en cuenta su proyección y lo que ya muestra en el campo. Su rendimiento constante en la Bundesliga, su capacidad para dominar el mediocampo y su versatilidad táctica lo convierten en una pieza muy codiciada para cualquier equipo que busque reforzarse con talento joven y diferencial.

Desde el FC Bayern, lo ven como un relevo generacional ideal; en el Manchester City, creen que encajaría a la perfección en el sistema de Guardiola; mientras que en el PSG y el Inter, lo consideran un perfil ideal para construir proyectos sólidos a futuro. Todo indica que el próximo mercado de fichajes será clave para definir el destino de El Mala, un futbolista llamado a marcar una época en el fútbol europeo.