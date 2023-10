Grimaldo: «Esperaba ser convocado en España»

Alejandro Grimaldo la está rompiendo en la Bundesliga y declaró abiertamente su decepción por no ser convocado en España.

No cabe ninguna duda de que una de las grandes sorpresas de la temporada es el valenciano del Leverkusen. Llegó en esta temporada para mejorar rotundamente lo hecho en el pasado por Bakker como jugador libre, con un contrato alto, pero está valiendo cada centavo invertido por él.

En estas primeras 10 jornadas de Bundesliga ya fue partícipe de siete goles. Dos los ha marcado con esa zurda prodigiosa que tiene desde tiros libres. Y además de lo mencionado, ha dado cinco pases de gol, metiéndose en la tabla de máximos asistidores de esta campaña.

Y como si ello fuera poco, sus contribuciones van acorde al equipo de Xabi Alonso. Recordemos que Las Aspirinas marchan en la primera posición y todavía se encuentran invictos en todas las competencias.

Ahora bien, la semana pasada sucedió algo inesperado para él. Mientras que 16 compañeros de equipo están con sus selecciones, desde España ni se interesaron por él. Algo que reprochó totalmente su entrenador debido a que declaró que no podía explicar como todavía no ha debutado en el equipo mayor.

Ante esto, Grimaldo habló sobre su decepción de quedar fuera del equipo nacional.

«Hace unos años, probablemente me habría enojado mucho. Pero no ocurre lo mismo con la edad. Al contrario, me motiva aún más. La selección española tiene excelentes jugadores, pero en realidad esperaba que me convocaran porque estoy en muy buena forma en este momento. Pero seguiré trabajando para lograrlo. Quizás algún día lo logre»