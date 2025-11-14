Guirassy se ofrece a la liga de Arabia

El delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, vive semanas decisivas respecto a su futuro profesional. Su cláusula de rescisión de 70 millones de euros, válida únicamente para clubes europeos, ha limitado las posibilidades de una salida inmediata dentro del continente. Sin embargo, lejos de frenar su mercado, esta condición abrió un nuevo escenario: su representante, KGSMI, está buscando activamente oportunidades para el goleador en Arabia Saudí, donde varios clubes han mostrado interés real en ficharlo. La palabra clave Guirassy adquiere protagonismo en cada conversación sobre el mercado internacional.

Guirassy, representado por su hermano Karamba, también jugador en la Bundesliga, podría duplicar su salario actual si acepta dar el salto al fútbol saudí. Hoy percibe alrededor de 9 millones de euros anuales en el Dortmund, una cifra que podría elevarse significativamente en la Península Arábiga, donde los proyectos deportivos y económicos han seducido a múltiples estrellas europeas. Su contrato con el club alemán se extiende hasta 2028, lo que agrega un componente estratégico a cualquier negociación.

La mala racha que preocupa al Dortmund

Más allá de las cuestiones contractuales, Guirassy atraviesa un momento futbolístico complejo. El delantero, que inició la temporada con un rendimiento arrollador, lleva apenas dos goles en sus últimos 11 partidos oficiales, una cifra que contrasta con su impacto del año pasado. En su último encuentro de Bundesliga, frente al Hamburgo, apenas tocó el balón dos veces dentro del área, lo que evidencia la desconexión que está sufriendo en el juego ofensivo del equipo.

Durante este parón internacional, Guirassy permanece en la cuenca del Ruhr, ya que Guinea no logró clasificarse para la próxima Copa Africana de Naciones. Esto le permitió evitar viajes largos y enfocarse en recuperar ritmo, confianza y sensaciones dentro de Dortmund. El cuerpo técnico espera que el descanso y el trabajo específico ayuden al atacante a reencontrarse con su instinto goleador.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Arabia Saudí, una opción concreta para el futuro de Guirassy

Mientras tanto, las posibilidades de una salida hacia un club saudí están tomando fuerza. El mercado de Medio Oriente se ha transformado en un destino atractivo tanto por lo económico como por la ambición deportiva de sus proyectos. Si bien la cláusula de Guirassy no se aplica en este caso por tratarse de clubes fuera de Europa, el Borussia Dortmund podría recibir una oferta cercana a lo que considera justo por su goleador.

El futuro de Guirassy se mantiene en el centro de la escena, y su decisión podría marcar uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado. Por ahora, el jugador se enfoca en recuperar su nivel, mientras su entorno evalúa cuál será el siguiente paso en su carrera.