¿Ha hecho FC Bayern el mercado de fichajes que necesitaba?

La persiana del mercado de fichajes se ha bajado y en FC Bayern, tras un carrusel de entradas, salidas y varios culebrones hay dudas sobre cómo queda su plantilla para pelear por todos los títulos. Repasamos sus movimientos en este verano.

Algunos fichajes interesantes, otro que ya ha empezado con el pie izquierdo y otro que nunca llegó

Empecemos por las nuevas caras en la plantilla que esta temporada dirigirá Vincent Kompany. Joao Palhinha, después de su fichaje fallido en 2023, finalmente se unió al club a cambio de 51 millones de euros. Por dos millones de euros más llegó Michael Olise procedente de Crystal Palace para dar frescura y regate en las bandas. Y para la defensa, la directiva pagó 23,5 millones de euros a Stuttgart por Hiroki Ito. El japonés, aunque es una apuesta a largo plazo, se ha lesionado antes de debutar en partido oficial y estará un tiempo fuera al igual que Stanisic, que regresó de su préstamo a Leverkusen. Tres fichajes y un cedido que regresa.

No obstante, la espina clavada de todo el mercado es no haberse hecho con Jonathan Tah. El defensor quería ir a Bayern, los dirigentes veían con buenos ojos la operación pero nunca se llegó a un acuerdo. Primero, el club se echó atrás porque tenía demasiados centrales en plantilla y luego, cuando su fichaje sí era necesario, ya era tarde para convencer a Bayer Leverkusen, que no quería reforzar a un rival directo.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Las salidas de Bayern, ¿insuficientes?

Después de una temporada sin títulos y con muchos rumores sobre algunos jugadores, se esperaba que FC Bayern diera salida a bastantes efectivos y, si bien han salido varios, no ha habido una gran revolución. Choupo-Moting y Bouna Sarr terminaron contrato, se sacaron 12 millones por la venta de Malik Tillman a PSV y hubo un carrusel de cesiones con Zaragoza, Krätzig, Wanner, Vidovic Zvonarek o Sleb. La doble venta de De Ligt y Mazraoui a Manchester United es lo más destacado, recaudando 60 millones por los dos.

Se les abrió la puerta de salida a Goretzka y a Coman. El primero ha querido quedarse en el club para pelear por su puesto y el segundo, de momento, todavía no ha aceptado ninguna propuesta, siendo de Arabia Saudí de donde proviene el mayor interés. Queda un ataque con demasiados efectivos para jugar en las bandas, un mediocampo bastante balanceado y donde se espera que Palhinha pueda ser titular, y una defensa mermada por las lesiones de Stanisic e Ito y, y en la que Kim y Upamecano quedarían como la dupla titular de centrales. En la primera jornada ante Wolfsburg, los dos estuvieron muy imprecisos en la salida de balón y cometieron algunos errores que pudieron costarle al equipo los tres puntos. Por ello, tendrán que elevar su nivel para que Bayern no sufra.

No ha sido el mercado de verano más sencillo para FC Bayern y queda la sensación de que la plantilla puede competir por títulos, aunque todos deberán dar su mejor versión porque los rivales han dado un salto de calidad con tal de evitar que Los Bávaros vuelvan a ser campeones. ¿Se arrepentirán de no haber realizado más ventas?