Union Berlin recibe a St. Pauli con el objetivo de hacerse fuerte en casa

Bo Svensson ha intentado desde su llegada que el Union Berlin recupere algunos de los conceptos que hicieron triunfar al equipo en temporadas anteriores: Juego intenso, contundencia defensiva y… fortaleza como local. Este viernes ante un recién ascendido como el St. Pauli es la oportunidad de poner la primer piedra para hacer de An der Alten Försterei un infierno para los rivales que lo visitan.

Con septiembre acechando, en estas últimas horas parece que el Union todavía no tiene la plantilla cerrada. Paul Jaeckel salió cedido al Eintracht Braunschweig y se sigue hablando de nombres que pueden dejar el equipo como Doekhi, Skarke, Kemlein o Gosens, aunque Svensson aclaró tras la última rueda de prensa que este último continuaría. A priori parece que el equipo está más equilibrado, quizás a falta de un 9 que pueda competir la titularidad a Jordan Siebatcheu, pero veremos cómo responde Horst Heldt de cara al cierre del mercado.

El mercado de Union Berlin debe pasar a un segundo plano

Hoy a las 20.30 (CEST) se aparcarán los fichajes y tocará aislarse de estos rumores para centrarse en lograr en Berlín los 3 primeros puntos del curso. Enfrente, un St. Pauli que llega a Köpenick tras jugar un buen partido ante el Heindeheim pero sin poder puntuar. Parece que Guilavogui y Eggestein volverán a liderar el ataque pirata, acompañados en el mediocampo de los australianos Irvine y Metcalfe. Sin la batuta del entrenador milagro, Hürzeler, que se fue al Brighton, los de Hamburgo esperan recuperar las sensaciones que les hicieron ser el curso pasado el mejor equipo de la 2. Bundesliga.

Los Unioner por su parte, llegan optimistas tras el trabajado punto en Mainz y con la idea de completar la media inglesa (Puntuar fuera y ganar en casa). Imaginamos que habrá cambios en el XI ya que jugadores como Bénes y Vertessen están tirando la puerta abajo y demostraron una vez más que se merecen un puesto en la alineación inicial. Aun así, Svensson quiere mantener a toda la plantilla activa y cuenta con casi una veintena de jugadores que puede hacerse un hueco como titular. Veremos también si el coreano Wooyeong puede tener sus primeros minutos tras llegar esta misma semana del Stuttgart.

Para lograr la victoria necesitarán del habitual jugador número 12 en An der Alten Försterei, su afición. Union Berlin vuelven en Bundesliga a su hogar tras un sufrido curso pasado que terminó con una agónica victoria el pasado mayo frente al Freiburg en el minuto 92 para lograr la permanencia. Con ilusiones renovadas, los aficionados del Union esperan comenzar con buen pie la temporada y no pasar tantos apuros. El apoyo desde las gradas desde luego no faltará en este gran duelo entre dos clubes de barrio. ¡Os esperamos para seguir este partidazo!