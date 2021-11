Hansi Flick ya se prepara para los últimos duelos de eliminatorias frente a Liechtenstein y a Armenia y, para ello ya ha anunciado su nueva convocatoria.

Preparados para Qatar 2022

Después de lo que fueron los últimos años del ciclo de Joachim Löw, la llegada de Hansi Flick fue un shock enérgico para toda Alemania. De ser un once pasivo que tenía mucho el balón para hacer poco, a ser una escuadra vertiginosa con mucha intensidad en cada línea, sobre todo, en la de ataque donde es constante el asedio al rival.

Y no solo esto se percibe cuando uno ve sus encuentros, sino que las estadísticas van de su lado. En cinco encuentros ha registrado cinco victorias con un balance de 16 goles a favor y apenas uno en contra. Sin dudas un gran salto de calidad que, si bien en el grupo J no abundaban los rivales fuertes, demuestra un gran nivel de cara a Qatar 2022 que requerirá lo mejor de los alemanes si no quieren hacer papelones como en Rusia 2018.

Flick y una convocatoria para asentar al grupo

Pese al intento de muchos de modificar algunos nombres por otros, Flick sabe que los partidos que le quedan son para que el grupo se conozca cada vez más y no para experimentar. Es por ello que no veremos muchos cambios con respecto a la lista pasada. Los cambios están en los relevos más que en los titulares.

Los que sí regresan son Julian Draxler del Paris Saint-Germain, Julian Brandt del Borussia Dortmund, Christian Günter del SC Freiburg , Ilkay Gündogan del Manchester City y Kevin Trapp del Eintracht Frankfurt. De resto, la única novedad es la incorporación de Lukas Nmecha, quién era el centrodelantero de la selección sub-21. Por lo que más que sorpresa, era una obviedad su incorporación al plantel alemán.

Con dichas novedades, Flick y compañía se preparan para recibir a Liechtenstein el 11/11 en Wolfsburg y, cerrará las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en Armenia el 14/11.