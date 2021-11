Mats Hummels, defensor del Borussia Dortmund, manifestó su disgusto por la expulsión en la polémica entrada a Antony y la reacción de su rival en dicha jugada.

La derrota del BVB por 1:3 en casa ante el Ajax dejó mucha tela para cortar. La exagerada tarjeta roja directa del árbitro Michael Oliver no sentó para nada bien en el Signal Iduna Park. Hummels tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora de partido, con un aplauso alentador desde la grada.

Cuando el central explicó lo ocurrido en el micrófono de DAZN, expresó su enfado, calificando la expulsión como “una decisión absurdamente equivocada”:

Oliver no fue el único apuntado por el jugador de 32 años. Antony, extremo del equipo neerlandés que recibió la controvertida falta, también terminó en la mira:

“La actuación de mi oponente no debe ser ignorada, fue tremendamente antideportivo. Se me acerca y me dice que no fue una tarjeta roja. Eso es una farsa, eso es ridículo. Es un gran futbolista, ahora tiene que aprender a ser un gran deportista”.