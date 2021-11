El Borussia Dortmund apelará por la expulsión de Mats Hummels en Champions League

El Borussia Dortmund todavía espera que Mats Hummels no reciba una sanción después de su expulsión contra el Ajax.

ZORC ENCABEZA EL PEDIDO ANTE LA UEFA

El defensor recibió la tarjeta roja en el minuto 29 de la derrota del pasado miércoles por 1:3 ante el equipo neerlandés. Por su polémica falta, hoy por hoy, se perderá el decisivo partido ante el Sporting de Portugal, rival del BVB por el segundo lugar del grupo, el 24 de noviembre.

Los directivos del Dortmund criticaron, en las últimas horas, la decisión del árbitro inglés Michael Oliver. El director deportivo Michael Zorc fue más allá, diciendo que ya se había puesto en contacto con la UEFA por la roja directa. Ahora, consultado por Kicker, reafirmó su postura ante la confederación:

“Le haremos una declaración clara a la UEFA. Demostraremos que las imágenes de televisión prueban que no fue tarjeta roja y que, por tanto, opinamos que ya hemos sido bastante castigados con la expulsión”.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox.

PERO LA SANCIÓN NO SE ELIMINARÍA

Para el medio alemán, no hay muchas posibilidades de que la apelación se dé lugar. Como regla general, la UEFA solo revierte las sanciones si hubo una confusión y se echó a un jugador que no debía, cosa que no sucedió en la expulsión de Hummels. Además, el reglamento de la Champions League menciona que “el derecho a protestar” de parte de los clubes participantes únicamente puede hacerse “contra la validez del resultado de un partido”, no ante las tarjetas. Al respecto, el reglamento dice que: