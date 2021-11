Charles Aránguiz y Florian Wirtz no jugarán con sus selecciones

El chileno Charles Aránguiz y el alemán Florian Wirtz no serán parte del parón internacional con sus países y se quedarán en Leverkusen para recuperarse de sus lesiones.

CHILE Y LEVERKUSEN PELEAN POR ARÁNGUIZ

Aún luchando con una lesión en el tendón del músculo de la pantorrilla desde mediados de octubre, Aránguiz se quedará en Alemania luego un constante “tire y afloje” entre el Bayer 04 y la Selección Chilena.

Gerardo Seoane, entrenador de la Werkself, había tomado la palabra respecto a la convocatoria del seleccionador Martín Lasarte, que incluía entre sus filas al Príncipe. El suizo insistió en la conferencia de prensa del pasado jueves, tras el 4:0 de las Aspirinas al Betis, que el puentealtino no estaba en condiciones para volver a la acción con Chile:

“En este momento no me puedo imaginar que Charles Aránguiz esté para jugar con su Selección. A cinco días de unirse aún no está trotando, aún no ha tocado balón, no puede estar disponible”.

Aunque la idea era evaluar la lesión y analizar los pasos a seguir, la federación sudamericana recibió una actualización respecto a la información médica del jugador de 32 años, lo que derivó en la decisión final de que se quede en Leverkusen. Eso sí, en su comunicado oficial, Chile alegó que la institución obrera tuvo un retraso informativo a la hora de informar el estado de Charles:

“La decisión fue adoptada luego de recibir con posterioridad a su citación la información médica (diagnóstico, exámenes y pronóstico), solicitada con una semana de anterioridad a esta, y el retroceso en la recuperación del jugador en las últimas 48 horas”

JONATHAN TAH REEMPLAZA A WIRTZ

Como Aránguiz, Florian Wirtz también se quedará en Alemania, ya que continúa luchando con problemas en la ingle y la cadera. El pasado domingo, ante el Hertha BSC, no pudo estar ni siquiera en el banco de suplentes y Seoane había adelantado que se iba a tomar una decisión al respecto entre los departamentos médicos del club y de la Mannschaft.

El seleccionador Hansi Flick encontró al reemplazo del futbolista de 18 años en el mismo club. Y es que Jonathan Tah regresará al equipo después de no ser parte del último llamado en octubre. El defensor no ingresa a un campo de juego con la camiseta nacional desde el 17 de noviembre de 2020, durante aquel fatídico 6:0 de España a Alemania. En marzo de 2021 estuvo entre los convocados, pero no tuvo minutos.

Wirtz acompañará a Tah y al resto sus compañeros de selección desde las gradas del estadio del VfL Wolfsburg, donde los germanos enfrentaran a Liechtenstein en el cierre de las Eliminatorias en el país. Luego regresará a Leverkusen e intentará ponerse a punto para el regreso a la actividad tras la fecha FIFA.