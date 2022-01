Hansi Flick: «Mats Hummels no tiene nivel para la Selección Alemana»

Hansi Flick, entrenador de la Selección Alemana, en conferencia de prensa dejó en claro porque Mats Hummels no está siendo convocado.

Como ya es sabido por todos, estamos en presencia de un año mundialista. Con el boleto ya en su mano, Hansi Flick empezó a diagramar lo que podría ser el escuadrón que viaje a Qatar en diciembre con el sueño de levantar lo que sería la quinta corona. Es cierto que todavía faltan 11 meses, pero la mentalidad alemana está por encima de todo.

Mientras las certezas son más que las dudas desde que Joachim Löw no entrena más a Alemania, todavía restan detalles por cerrar. Y uno de esos detalles es la presencia o ausencia de Mats Hummels. El defensor de Borussia Dortmund sueña con la posibilidad de disputar otro Mundial aunque, por las últimas declaraciones de Flick, las chances serían mínimas.

«Por el momento Mats no tiene el nivel para la Selección Alemana, aunque sabemos que tiene calidad.»

Después del Mundial de Rusia en 2018, Joachim Löw había decidido que la vieja camada que había campeonado en Brasil 2014 no forme parte del plantel. Además de Thomas Müller, Hummels había sido uno de los que Jogi no llamaba ni siquiera para amistosos cuando los habituales convocados estaban lesionados.

Sin embargo, por los malos rendimientos del equipo, el entrenador de ese entonces, tuvo que recurrir nuevamente a los experimentados. Así fue como el central de Borussia Dortmund volvió a ser parte de Die Mannschaft en la Eurocopa del pasado año. Empero, desde que asumió Flick nunca vistió la camiseta alemana y él está lejos de enojarse. En conferencia de prensa dijo lo siguiente:

“El equipo nacional me necesitará cuando este al ciento por ciento. No quiero que me convoquen por mi nombre. Quiero merecer el llamado por mi desempeño.»