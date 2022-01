Giovanni Reyna preparado para su vuelta en Borussia Dortmund

Tras estar ausente gran parte de la primera mitad de la temporada actual, Giovanni Reyna ya se prepara para su vuelta en Borussia Dortmund.

Ya era hora de la vuelta de Reyna a Dortmund

En el club negriamarillo ya no es ninguna novedad el no saber con certeza la vuelta de los jugadores. Quizás el caso más paradigmático se encuentra con cada lesión de Marco Reus en las cuales nunca se ha informado ni su diagnostico médico ni su tiempo de recuperación en su momento. Y con Giovanni Reyna esto no ha cambiado.

Su último partido fue el 27 de agosto del año pasado frente a TSG Hoffenheim donde marcó uno de los goles de la victoria por 3:2. Y desde allí, no se ha sabido nada más de él. En principio, la lesión fue muscular, pero nunca se ha sido preciso con lo que tenía. Ahora bien, lo que no se esperaba era que este más de cuatro meses fuera del verde cesped.

Sin embargo, este fin de semana podría tener una vuelta, incluso, en el once titular. El club ha informado que retornó a los entrenamientos en el día martes y que, además, ha podido completar todas las fases del entrenamiento.

Una variante que necesita Marco Rose

Con el reciente caso de COVID-19 positivo de Marius Wolf, no es momento para que el entrenador de BVB se quede sin efectivos. Es por ello que la noticia de que Reyna haya vuelto es más que buena para todos. En primer lugar, porque su creatividad y su ritmo no es algo que abunda en el plantel. Y en segundo, para no empezar con bajas en el once titular como todo el primer semestre.

En esta segunda mitad de la temporada, la escuadra de Rose tendrá un desafío prioritario y otro más secundario. El primero del cual hablamos es la DFB Pokal donde no tienen a FC Bayern München y la posibilidad de gritar el bicampeonato está a la vuelta de la esquina. El segundo de ellos, es recortar la distancia de nueve puntos que lleva el club bávaro en la Bundesliga.

No cabe ninguna duda de que el técnico negriamarillo contará con Reyna para no llegar discutido al final de temporada.