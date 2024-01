Harry Kane iguala un récord de Robert Lewandowski con el Bayern

Un Bayern que se benefició mucho por la llegada de Kane

Kane iguala un récord de Lewandowski con el Bayern

Podemos estar de acuerdo en que la actualidad del FC Bayern München dista de los mejores momentos del club, cuando era claramente el gigante alemán. En lo que va de temporada, el Bayern se ha mostrado a veces un tanto irregular en sus partidos. Repasando resultados, pudimos ver como los bávaros golearon fácilmente al Bochum 7 a 0, al Darmstadt 8 a 0, o al Dortmund 4 a 0 en der Klassiker. Sin embargo, también hemos visto varios fracasos, como la fuerte derrota 5 a 1 que sufrieron ante el Eintracht Frankfurt, o en la segunda ronda de la DFB Pokal, en la que quedaron afuera contra el Saarbrücken (2 a 1). Por eso queda claro. Con derrotas así, el Bayern no podría ni siquiera intentar pelear la liga. No obstante, los bávaros cuentan con uno de los mejores «nueves» del mundo, si no el mejor. El goleador inglés Harry Kane llegó al Bayern poco antes de que empiece la actual temporada y desde el primer partido ha estado contribuyendo al equipo con muchísimos goles.El viernes el Bayern se enfrentó al Hoffenheim en lo que fue el primer partido de la Bundesliga en 2024. En el minuto 90′, el «Huracán» Kane metió el tercer y último gol para su equipo, pero no fue un tanto cualquiera. Pues, con ese gol, el inglés igualó el récord del histórico Robert Lewandowski de mayor cantidad de goles anotados en la primera mitad de una temporada (22). Además, el Bayern ha batido un nuevo récord en la historia de la Bundesliga, ya que ha conseguido marcar en 65 partidos consecutivos como local.