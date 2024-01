Tres detalles que nos ha dejado la Jornada 17 de la Bundesliga

Estos son tres detalles que no te puedes perder que nos ha dejado la jornada de partidos 17 de esta Bundesliga 2023/24.

Después del parón por fin de año, la Bundesliga ya está de vuelta. La finalizada hace muy poco jornada 17 de la liga alemana nos dio lo que fueron los primeros partidos de la competencia en el actual 2024. Los gigantes alemanes, FC Bayern y Borussia Dortmund regresaron a lo grande y el Leverkusen de Xabi Alonso sigue defendiendo su primer puesto en la tabla, acumulando cada vez más puntos victoria tras victoria.

Bayern comienza el año con goleada

El pasado viernes 12, FC Bayern München recibió al TSG 1899 Hoffenheim en su tan querido Allianz Arena. El suyo fue el primer partido de la jornada y de todo el año 2024 de la Bundesliga. El partido fue dominado desde el principio por los de Tuchel, con un gol de Jamal Musiala en el minuto 18′. Sin embargo, la contundencia de los bávaros se hizo más presente en el segundo tiempo, cuando llegó el doblete de Musiala al 70′. Poco después, Prömel recibió una roja y con la ventaja de tener un hombre más, el Bayern sentenció por completo el encuentro con un gol del goleador inglés Harry Kane.

El segundo debut de Sancho en Dortmund: Lo más esperado de la jornada 17

Sin dudas, los últimos momentos del Borussia Dortmund en el 2023 son algo olvidables. La crisis con el cuerpo técnico era cada vez mayor y Hans-Joachim Watzke anunció que dejará el club el año que viene. Además, los resultados que estaba teniendo la BVB eran muy mejorables, ya que quedaron afuera de la DFB Pokal y, en la liga, sus actuaciones estaban siendo muy irregulares.

No obstante, el club ahora se está encaminando con otros aires y lo pudimos ver en lo que fue su primer partido del año. Y es que estos nuevos alientos no llegaron de la nada, porque el regreso de Jadon Sancho al club no fue coincidencia. El primer gol fue de Julian Brandt y el segundo llegó de la mano de Reus, quien fue asistido por el inglés que volvió a debutar con el Borussia Dortmund que vio los mejores momentos de su carrera. El tercero lo metió Moukoko con un jugadón de su autoría.

Xabi Alonso sigue acumulando puntos

Está más que claro que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso no es nada conformista y está en busca de lo más alto. Ya hace varias fechas que el conjunto dirigido por el español está bien cómodo en el primer puesto de la Bundesliga. Y no por nada, ya que el Bayer 04 es el único equipo de las cinco grandes ligas de Europa que todavía no ha perdido, acumulando 14 triunfos y tres empates.

Si bien en el partido de ayer contra el Augsburg se hizo más cuesta arriba, eso no fue impedimento para Las Pastillas. Tuvieron el control casi en la totalidad del encuentro y el gol terminó llegando en el 90+4′, gracias al argentino Exequiel Palacios, quien metió el bombazo justo para consolidar el liderazgo de su equipo en la competición alemana.