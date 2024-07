Hincapié o Tah, la venta que tiene que decidir Bayer Leverkusen

Dos serios candidatos a venta para Bayer Leverkusen en este mercado son Jonathan Tah y Piero Hincapié. Uno llegó a un acuerdo con FC Bayern y el otro tiene a clubes de Premier y LaLiga tras sus pasos. En caso de que se marche el ecuatoriano, el club no dejaría marchar al veterano.

Tah lo tenía hecho con Bayern pero se congelaron las negociaciones entre clubes

Levantar la Bundesliga no ha sido motivo suficiente para que Jonathan Tah quiera quedarse en Leverkusen y así se lo comunicó a la directiva. El internacional alemán quiere marcharse a Múnich y, por su parte, está listo desde hace semanas. Sin embargo, las conversaciones entre los dos equipos están completamente estancadas. Leverkusen pide 40 millones de euros y Bayern, con un exceso de defensores en plantilla y todavía sin darle salida a ninguno de ellos, cada vez está más dubitativo.

Pese a los deseos de Tah, el escenario no es nada sencillo porque Las Aspirinas ya se imaginan un escenario donde no haya venta, incluso si eso supone verle marchar como agente libre en 2025, y Los Bávaros no lo ven claro ahora mismo. En la próxima semana debería regresar a los entrenamientos en mitad del culebrón.

Hincapié le generaría muchos ingresos a Leverkusen

Aunque han logrado mantener a toda su plantilla intacta e incluso han realizado fichajes como Aleix García, Terrier o Belocian, en Leverkusen ven con buenos ojos una gran venta y, si no es Tah, debe ser otro de la parcela defensiva. Según SportBild, el principal candidato es Piero Hincapié ya que el ecuatoriano atrae interés tanto de Inglaterra como de España y podría generar enormes beneficios. El zaguero ecuatoriano tiene un valor de mercado de 40 millones de euros pero el club espera obtener una cifra mayor, que también superaría a lo que le piden a Bayern por Tah.

En caso de que Hincapié vea la puerta de salida, la continuidad de Tah en el club estaría casi confirmada, por lo que la directiva de Die Werkself tendrá que decidir en las próximas fechas: o dejar marchar al más veterano a Baviera, o retenerle y que sea el latino quien llene las arcas del BayArena.