Hoeness: «Leer las tonterías que dice Matthäus me pone nervioso»

En el día de hoy, Hoeness dio una entrevista en los medios de comunicación y explotó contra las críticas a Lothar Matthäus.

Hoeness estalla contra Matthäus

«Si tengo que leer todos los días las tonterías de Lothar Matthäus, me pongo nervioso. Estoy seguro de que tendremos un equipo capaz de ganar el título. Si nuestros jugadores juegan el fútbol que sabe jugar el Bayern de Múnich y no pierden tras ir ganando 2-0 como en Heidenheim y Hoffenheim, el año que viene las cosas serán diferentes».

«Eso es una tontería total. Eso es exactamente lo que dice el periódico Bild. No he dicho nada con autoridad. He anunciado lo que ha decidido el consejo de administración del FC Bayern. Y todos vosotros, incluido Lothar Matthäus, no sabéis leer. Y no podéis escuchar».

«Hay una resolución del consejo de supervisión que dice: Hemos gastado € 125 millones y, para que vengan nuevos jugadores después de eso, hay que venderlos primero. Yo lo comuniqué. Y no es mi dictamen, sino el dictamen del consejo de supervisión en su totalidad. Y debéis aprender, aprender a escuchar y a escribir la verdad. Este es un problema muy, muy grande para vosotros, año tras año. No quiero decir nada más sobre eso».

¿Qué había dicho Lothar?

Las declaraciones de Hoeness no vienen de la nada. Matthäus, histórico jugador de la selección alemana y del Bayern, también ejerce como analista para Sky Sports. En una de sus opiniones fue muy duro contra el presidente honorario de Los Bávaros. Estas fueron sus declaraciones:

«Así como Uli Hoeneß encareció a Kane hace un año con sus declaraciones sobre el Tottenham, ahora está abaratando a sus propios jugadores con sus declaraciones públicas sobre ventas de jugadores».