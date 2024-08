¿Se cae la llegada de Moukoko al Marsella?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que todavía no hay acuerdo entre Moukoko y Marsella para su traspaso.

En Dortmund quieren que salga por su agente

La directiva del club negriamarillo no quiere saber nada con su permanencia. Sobre todo Nuri Sahin. Después de las palabras de su agente, quieren que salga para que su actitud en el vestuario no afecte a los demás. Patrick Williams, representante del jovencito, cree “que el BVB está cometiendo un error al ceder a Youssoufa”, ya que “con tan poco tiempo de juego, todo el mundo sabe que el valor de mercado de Youssoufa será bajo y el Dortmund no puede esperar mucho”.

De acuerdo con sus palabras, tanto él como futbolista, querían que las cosas “fueran diferente, pero así es el negocio del fútbol. Youssoufa tiene las ideas muy claras, está muy concentrado y sabe lo que quiere para avanzar en su carrera. Ahora estamos sondeando el interés de Inglaterra, España y Francia”.

Todo parecía cerrado entre Moukoko y Marsella, pero…

A raíz de lo mencionado, desde el inicio de esta semana el rumor que corre es que el atacante continuará su carrera en el Olympique. Incluso, Fabrizio Romano dio el «Here We Go!», empero, desde Alemania afirman que la oferta que le hizo el club francés es de broma para él. Su agente trabaja en mejorarla, pero todavía no está para nada cerrado.

Y a la vez, también tiene que destrabar su salida de Dortmund. Si bien no quieren saber nada con su permanencia, primero esperan cerrar a Maximilian Beier para desprenderse de él totalmente. Hasta que eso no esté dado, no tendrá la luz verde y seguirá vistiendo de negro y amarillo. Sin dudas, se vienen horas claves.