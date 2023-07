Hoeness: “Neuer tiene que ser titular en la portería de FC Bayern”

La portería de FC Bayern sigue esperando a que Manuel Neuer se recupere de su lesión. Tanto el cuerpo técnico como la directiva tienen claro que el veterano arquero y el capitán tiene que volver a la titularidad.

En una entrevista con Sport1, Uli Hoeness ha dejado claro que Manuel Neuer no ha dejado de ser la opción prioritaria para FC Bayern München pese a la lesión de rodilla que tuvo en el inicio de año y que, hasta ahora, le tiene alejado de los terrenos de juego. El directivo bávaro asegura que, aunque pudieran, no ficharían a otro portero para reemplazarle o hacerle la competencia.

“Si ahora ficháramos un arquero caro no sería nada bueno. Neuer tiene que ser titular en la portería de Bayern. Tenemos que hacer lo posible para crear un ambiente cómodo y sin presiones.”

Hoeness admite además que desde FC Bayern van a gestionar esta recuperación de Neuer de tal forma que note que sigue siendo tan importante como antes.

“No podemos actuar ante cada contratiempo. La lesión no fue fácil pero no debemos presionar y hacer cosas que no son buenas para él. Todo se trata de Neuer. Si él está bien, nosotros también.”

¿Qué pasaría con Neuer y la portería en el inicio de temporada si no se recupera?

El plan inicial de FC Bayern München para el arranque de la Bundesliga era tener a Manuel Neuer como arquero titular desde el primer día. Sin embargo, cada vez parece más complicado al no poder realizar la pretemporada con sus compañeros. Mientras no se marche, Yann Sommer empezaría en el arco en el inicio de temporada, pero este no quiere ser suplente de Neuer y quiere buscar una salida para tener minutos y prepararse para la próxima Eurocopa con Suiza. Por ello, todo depende del momento en que el capitán esté de vuelta.