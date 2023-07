Manuel Neuer no viajará a la pretemporada con FC Bayern

En las últimas horas, se dio a conocer que Manuel Neuer no podrá viajar a la pretemporada con FC Bayern porque no está del todo recuperado.

Se retrasa la vuelta de Neuer en FC Bayern

La esperanza de todo el cuerpo técnico era contar con el portero para esta pretemporada. Empero, se piensa que esto no será así porque su vuelta no está siendo en los tiempos que se esperaban. Y esto se debe a que no pudo estar a la par de sus entrenamientos en estas semanas pasadas y, en las últimas horas, se confirmó que no viajará a Asia para la pretemporada

Ante esto, lo único que se sabe desde lo oficial es que se someterá a nuevos estudios a partir de la semana que viene para ver como va su avance. Internamente, según confirma Sky Spots, creen que todavía le hace falta más tiempo de reposo.

Tuchel confirmó la versión de Sky Sports

Como si ello fuera poco, hoy el entrenador bávaro lo puso en palabras y confirmó la versión de los medios sobre la necesidad de más tiempo de recuperación. Ante esto, se habló que, desde la directiva, reactivarán las charlas con Yann Sommer porque, a este paso, todo apunta a que él sea el titular en el inicio de la temporada. Recordemos que su nombre estuvo en la lista del Inter para suplir la más que posible salida de Onana al Manchester United.

Sin embargo, todo parecer indicar que el portero exGladbach será el dueño del arco en los próximos encuentros.