Ilkay Gündogan le cierra las puertas a un retorno al Borussia Dortmund

En la conferencia de prensa previa al amistoso entre Alemania y Colombia, Ilkay Gündogan quiso dejar en claro que aún no volverá al Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund soñó con su vuelta…

Tras consagrarse campeón de la UEFA Champions League con el Manchester City, el centrocampista no aseguró su futuro en el cuadro de la Premier League, lo que ha disparado el interés en él.

En medio de una pretemporada movida, con un mercado que deparará sorpresas, Borussia Dortmund se puso en acción para el operativo retorno; buscando el regreso de aquel que jugó entre 2011 y 2016, consiguiendo una Bundesliga y una DFB-Pokal en el histórico equipo de Jürgen Klopp.

Sigue todo sobre la DFB Pokal y la Bundesliga en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

…Pero Gündogan lo dejó trunco, por el momento

Sin embargo, las dudas del jugador de 32 años de seguir en Inglaterra y el ofrecimiento millonario del FC Barcelona para jugar en LaLiga, echaron por tierra cualquier sueño posible para los directivos aurinegros. Y en el día de la fecha, fue el propio Gündogan que descartó a la Bundesliga como destino en el futuro más cercano:

“Hubo contacto con el Borussia Dortmund. No conmigo personalmente, sino entre Sebastian Kehl y mi representante. Está claro que tengo una fuerte conexión con el BVB. No me sorprendió que circularan rumores. Pero las probabilidades no eran demasiado altas desde mi punto de vista. La verdad es que no llegué a contemplar el hecho de volver a la Bundesliga. Aún no se ha tomado ninguna decisión”.

De acuerdo con el periódico AS, el futbolista cuenta con cuatro ofertas sobre la mesa, incluyendo la de su club y la del FC Barcelona. El Arsenal FC y un equipo de Arabia son otros interesados. Pero los dos primeros son los que más pujan para quedarse con uno de los mediocentros más experimentados del fútbol europeo.