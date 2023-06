Piero Hincapié se perderá el inicio de la temporada con el Bayer Leverkusen

Piero Hincapié sufrió una fractura parcial en el quinto metatarsiano del pie mientras jugaba para Ecuador; Bayer Leverkusen lo perderá para el inicio del curso.

Leverkusen encarará la pretemporada sin Hincapié

Aún no inició la temporada 2023/24 y ya en Leverkusen saben que no la comenzarán en condiciones ideales. El equipo de Xabi Alonso probablemente tendrá que prescindir de Hincapié en los primeros tres partidos oficiales de la campaña, luego de sufrir una lesión en su pie derecho en el amistoso del sábado con su país ante Bolivia. Al día siguiente, la federación ecuatoriana confirmó la lesión.

El jugador de 21 años lo sufrió sin oposición de un rival y su primer diagnóstico ya confirmaba la sospecha de una lesión ósea en el metatarso. Al tratarse «solo» de una fractura parcial, el central podría evitar una operación. Sin embargo, el futbolista se perderá al menos una gran parte de la pretemporada y, por lo tanto, correrá en desventaja con sus compañeros.

Una recuperación que no le demandará demasiado tiempo y que no tendrá sustituto

El comienzo de manera oficial con el partido de primera ronda en la DFB-Pokal ante el Teutonia 05 Ottensen tendrá lugar entre los días 11 y 14 de agosto. Es más que probable que Hincapié no llegue con su recuperación antes de esa fecha. No hay mal que por bien no venga: Cumplirá su suspensión de dos partidos en la Bundesliga, tras ver la roja directa en el curso pasado, sin demasiada presión.

Aunque la plantilla de Die Werkself no es precisamente pródiga en la defensa, teniendo en cuenta que su técnico cuenta con una retaguardia de tres hombres, el club no fichará a un reemplazo para el sudamericano, explicó el director general Simon Rolfes. Eso sí, se esperan movimientos en el mercado ante las posibles salidas de Jonathan Tah y Edmond Tapsoba.