Isco cuenta su fallida llegada al Union Berlin: “Fue tremendo”

Isco volvió a dar una entrevista pública después de cinco años y, entre otras cosas, habló sobre su fichaje caído al Union Berlin.

Isco da su versión de la historia sobre por qué no llegó al Union

Aunque el centrocampista disputó su último partido oficial el 9 de noviembre de 2022 con el Sevilla FC ante la Real Sociedad, su traspaso previsto al Union Berlín generó mucha expectativa durante el último parón invernal. Sin embargo, el mismo fracasó a último momento.

En una entrevista con Marca, el propio Isco ahondó en los hechos de esos días:

“Lo que pasó en Berlín… Fue tremendo. A las cuatro de la tarde del último día del mercado de fichajes, me llaman y me dicen que tienen un equipo para mí. […] Union Berlín, de Alemania, con una muy buena oferta hasta final de año con opción a un 1+1. Le dije que en cinco minutos le llamaba y me puse a mirar un poco por encima y a consultar. Iban muy bien en la Bundesliga, estaban en Europa League, el contrato era bueno, el proyecto tenía buena pinta… Así que acepté”.

Según Isco, entonces se le envió el contrato, que remitió a su abogada. Y estaba todo arreglado, con fotos y saludo incluidos. Pero, al otro día, todo se fue por la borda:

“Ya por la mañana, en el coche hacia el hospital me dicen: ‘Al final no te podemos inscribir en Europa’. Y contesto: ‘¿Me lo dices ahora?’. Su respuesta fue que lo intentaron hasta el final y que no pudo ser, así que bueno… […] El caso es que paso el reconocimiento y de camino a firmar el contrato me llaman de nuevo. ‘Oye, que al final no es esta cantidad… Que es menos’. Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada que viene tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté”.

“Si en doce horas en Alemania había pasado todo eso, en un año no lo quiero ni pensar…”

Tras esos cambios intempestivos, Isco lo sintió como una “falta de respeto” hacia su persona y canceló todo el acuerdo:

“Viajé con muchas expectativas e ilusión a un equipo que juega Europa League y en quince minutos me habían cambiado la mitad del contrato. Contrato que estaba aceptado y revisando tanto por nosotros como por ellos. Era una falta de respeto. Yo no tengo 18 años, ni es el primer contrato que firmo, así que dije que así no firmaba. Si en doce horas en Alemania había pasado todo eso, en un año no lo quiero ni pensar… Les dije que lo sentía mucho y que me volvía a España, que no era serio lo que estaba pasando”.

Desde entonces, Isco está entrenando de forma individual en un centro de formación. Cinco veces a la semana con su propio entrenador y también se mantiene en forma los fines de semana. Clubes de Qatar y Arabia Saudita también se acercaron a él “con grandes sumas”, “pero yo quiero jugar, competir y divertirme”:

“Es verdad que tengo ofertas, pero no me quiero equivocar o dar otro paso en falso en mi carrera. […] Soy joven y me quedan muchos años de fútbol a buen nivel. Ahora me toca demostrarlo”.