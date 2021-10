Jadon Sancho, de estrella en Bundesliga a fantasma en Premier League

Jadon Sancho dejó Borussia Dortmund el pasado verano para regresar a Inglaterra de la mano del Manchester United. Parecía que iba a ser el gran salto en la carrera del joven extremo pero ha pasado de ser una de las estrellas en la Bundesliga a un jugador sin brillo y sin minutos en la Premier League.

De tenerlo todo en Dortmund a vivir en el banquillo del United

El recuerdo de Sancho está presente en la memoria de muchos aficionados de Borussia Dortmund y es que el inglés ha sido uno de los mejores talentos que ha pasado por el club en décadas. En 137 partidos con la camiseta de Los Borussos dejó 50 goles y 64 asistencias, y su gran actuación en la última final de DFB Pokal le valió al club para hacerse con el título copero sobre RB Leipzig. En la Bundesliga despuntaba, toda Europa andaba tras sus pasos y se había ganado el derecho de ser convocado por la Selección Inglesa. Sin embargo, en cuestión de meses ha pasado al ostracismo.

El inicio de su andadura en Manchester United es difícil de empeorar. Sancho no se ha ganado la titularidad y es un habitual en el banquillo de los Red Devils. Las veces que ha tenido minutos no ha sido diferencial en la zona de ataque. En los 11 encuentros que ha disputado desde el inicio de temporada no ha registrado goles ni asistencias, algo que choca con la gran influencia que tenía en su día en la ofensiva del Dortmund. Cuesta creer que ahora sea un jugador que pase desapercibido por el césped.

¿Cuánta adaptación necesitará Sancho?

Jadon Sancho no está encajando como anillo al dedo en Manchester ni mucho menos y va a necesitar más tiempo del que se pensaba para adaptarse a su nueva liga. Casos recientes como Kai Havertz o Timo Werner, que llegaron a la Premier League hace un año, tampoco han rendido en Inglaterra como lo hicieron en la Bundesliga, pero la diferencia está en que ambos desde el inicio mostraron más detalles que Sancho. Con Solskjaer le ha costado mucho aportar argumentos para ser titular, aunque quizá con otro técnico pueda destacar más.

Lo cierto es que tocará esperar más para ver a Sancho rendir a su mejor nivel en Manchester, si es que se terminan dando las condiciones para que lo haga. ¿Echará de menos Alemania?