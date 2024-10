Jamal Musiala será baja en el FC Bayern y la Selección Alemana

Jamal Musiala sufrió una lesión y se perderá los próximos partidos del FC Bayern München y la doble jornada de Nations League con Alemania.

Musiala no viajará a Frankfurt

Una de las noticias más llamativas de la visita del Bayern al Aston Villa fue la ausencia de Jamal Musiala en el once titular. La razón por la que no jugó de arranque se debe a unos problemas en la cadera que arrastra desde el partido ante Bayer Leverkusen. Por eso estaba haciendo un tratamiento intensivo con la idea de recuperarse para el duelo clave del domingo frente a Eintracht Frankfurt.

Sin embargo se confirmaron las malas noticias en esta mañana. Pese a que Sky Sports descartó una lesión muscular, el jugador tuvo que someterse a las pruebas médicas para confirmar la gravedad de su dolencia. El resultado de la investigación del departamento médico del Rekordmeister identificó que tiene problemas en la articulación de la cadera. Si bien no se especificó cuánto tiempo estará fuera de las canchas hay una certeza: no estará disponible para este fin de semana. Pero no es lo único.

También se baja de la convocatoria de Alemania

No solo se perderá el choque contra el Eintracht. También se ausentará en los partidos ante Bosnia-Herzegovina y Países Bajos por la Nations League. A propósito, Julian Nagelsmann tomó la decisión de reemplazarlo con la convocatoria de Jamie Leweling del VfB Stuttgart. Es por ello que el Bayern y la DFB tomaron la decisión conjunta de darle descanso. De esta manera, Musiala se hará un tratamiento para evitar que ocurra algo peor.