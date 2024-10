Los 3 partidos destacados de la jornada 6 de la Bundesliga

Este viernes arranca una nueva fecha de la Bundesliga y te traemos los partidos que no te puedes perder de la sexta jornada.

Union Berlin – Borussia Dortmund

El primer turno del sábado será la antesala de una jornada más que apasionante. Union Berlin y Borussia Dortmund se verán las caras en un verdadero duelo de estilos y realidades. Dos equipos apenas separados por dos puntos y que quieren seguir por la buena senda.

Los Eisernen están recuperando su esencia bajo el mando de Bo Svensson. Esa que les permitió viajar por Europa durante tres temporadas. De hecho son una de las mejores defensas de la Bundesliga con apenas tres goles en contra. Al mismo tiempo acusan de la falta de efectividad en las áreas. Un problema que arrastró durante la temporada pasada. Sus cuatro tantos a favor reflejan que son el segundo equipo menos goleador del torneo. Al margen de esto, sus miras están puestas en recuperarse de la primera derrota del curso ante Borussia Mönchengladbach. También pondrán a prueba su fortaleza en Köpenick.

Para eso recibirán a un BVB que respondió con una victoria frente a Bochum al duro revés que sufrió en Stuttgart. Además viene de mostrar la actuación más convincente de la campaña en el duelo del pasado martes contra el Celtic en la Champions League. Por esa razón, los de Nuri Sahin buscarán revalidar ese rendimiento de cara al futuro. Más si pretenden ser contendientes en la pelea por la ensaladera.

FC Heidenheim – RB Leipzig

La jornada dominical se abrirá con el choque entre Heidenheim y Leipzig como plato de entrada. Un duelo de dos conjuntos de la parte alta de la tabla y con realidades similares. En primer lugar, los dirigidos por Frank Schmidt comenzaron la temporada de manera ilusionante. Dos victorias en las primeras fechas que le permitieron alcanzar la punta del campeonato. Más allá de perder los dos partidos siguientes ante Borussia Dortmund y Freiburg se recuperaron con un triunfo por 0:2 en su visita a Mainz.

Del otro lado, Los Toros Rojos vienen de golear al Augsburg en el último fin de semana gracias a una actuación estelar de Benjamin Sesko. No solo eso, sino también tienen el privilegio de ser el uno de los dos equipos que no conocen la derrota en el certamen. Eso sí, muestran dos caras totalmente opuestas. De ganar con pura contundencia a todo un Bayer Leverkusen a dejarse puntos contra Union Berlin y St. Pauli. De esos que le impiden afirmarse como un serio contendiente en la lucha por el título. Ahora tendrá una prueba de fuego en el Voith-Arena en su misión de no perderle pisada al Bayern.

Eintracht Frankfurt – Bayern München, el partido de la jornada en la Bundesliga

Sin dudas que el plato fuerte lo tendremos en el segundo turno del domingo. Eintracht Frankfurt y FC Bayern se plantan en el campo de batalla en un partido que promete y mucho. De un lado, el escolta. Del otro, el único puntero. Dos equipos y un mismo objetivo: liderar la Bundesliga.

Las Águilas llegan en un gran estado de forma. Si bien comenzaron con una derrota ante el Dortmund se recuperaron rápidamente. Sus cuatro victorias consecutivas ante Hoffenheim, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach y la última frente a Holstein las impulsaron en la tabla de posiciones. Volaron tan alto que se pusieron a un punto del líder e intentarán dar el golpe sobre la mesa.

Mientras que Los Bávaros terminaron con su pleno de victorias. En la última jornada no pasó del empate en el duelo de titanes ante Bayer Leverkusen. A pesar de dominar de principio a fin le faltó la estocada final para ganar y seguir con puntaje ideal. Por eso buscará poner tierra de por medio contra su más inmediato perseguidor.