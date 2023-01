Jérome Boateng no descarta un retorno a Hamburger SV.

Jérome Boateng, reconocido defensor alemán, declaró que no descarta para nada un retorno a Hamburger SV.

Su presente en Francia

No cabe ninguna duda que su salida de FC Bayern München le ha traído más buenas que malas a Boateng. Y no lo decimos justamente por lo deportivo debido a que su nivel a la hora de su salida seguía siendo más que bueno y hasta se podría haber quedado un tiempo más. Sin embargo, su vida sentimental y mediática no pasaba por su momento ideal.

Ahora bien, su emigración a Lyon para vestir los colores del Olympique le cayeron más que bien a un defensor que necesitaba afirmarse como titular en un equipo y, además, estar tranquilo. Tal fue así que desde que llegó al país galo, poco se ha leído de su vida, algo que se necesitaba. Pero más allá de eso, su nivel deportivo estuvo bastante marcado por sus lesiones. En la presente temporada solo ha podido jugar en cuatro ocasiones y no se destaca mucho más.

Boateng no descarta un retorno a Hamburger SV

En el próximo septiembre, Jérome cumple 35 años y, claramente, en cada entrevista se le pregunta hasta cuando va a ser jugador profesional. Si bien sabe la edad que tiene, todavía se lo toma con calma y va año por año decidiendo. En esta sintonía, en Sky Sports confirmó que jugará al menos un año más y la siguiente pregunta fue que paso seguía en su carrera.

«No pienso mucho en el final de mi carrera. Me he dado cuenta de que muchos aficionados quieren que vuelva a HSV. Estoy muy feliz por eso y solo puedo decir que no descarto nada.»

Como bien se sabe, es muy posible que la campaña que viene sea la última del nacido en Berlín. Pero lo llamativo es que hable de una posible vuelta a un HSV que aún sigue en segunda división. Además de desearles suerte para que vuelvan a la Bundesliga, Jérome habló de su estancia en el pasado, donde vistió tres años la camiseta de Los Dinos.