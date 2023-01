Jürgen Klopp no piensa en irse de Liverpool.

Si bien la temporada de Liverpool no está siendo la mejor, Jürgen Klopp no piensa, bajo ningún aspecto, irse y dejar su puesto de entrenador.

Una temporada complicada

No cabe ninguna duda de que la temporada más difícil del Liverpool desde que está Klopp está siendo esta. El equipo marcha en la novena posición de la Premier League y el nivel colectivo e individual ha bajado mucho con respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver años anteriores. Las pelotas que antes quitaba van Dijk o las que metía Salah en el arco rival, ya no tienen el mismo destino, por citar dos ejemplos.

Y como si ello fuera poco, el último fin de semana han caído duramente goleador por Brighton & Hove Albion. Lo más preocupante de toda la cuestión es que desde que empezó el año, aún no han podido ganar por liga local y los rumores con respecto a una posible salida de Klopp ya empiezan a nacer. Sí, como bien se sabe, en el fútbol todos son presos de los resultados y ya poco importa los logros que se consiguieron en el pasado reciente, incluso.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga con toda la información de la vuelta de la Bundesliga.

Klopp no piensa en irse de Liverpool

Ante esto, el respaldo de la directiva hacia su trabajo sigue siendo total. Los jefes de Liverpool saben de las cualidades del exentrenador de Borussia Dortmund y no quieren despegarse de él. En este sentido, Sky Sports informó que no hay ningún tipo de plan de una salida de Klopp y que, por todo lo hecho, están dispuestos a aceptar una temporada donde no se consigan los objetivos.

Ahora bien, el que tampoco piensa irse es él. La misma fuente informa que con la llegada de Gakpo, el panorama en el ataque va a mejorar y sigue plenamente enfocado en poder traer a Jude Bellingham para la próxima campaña. Klopp sabe que está en una temporada de transición y sigue planificando de lleno como hacerla.