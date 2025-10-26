Jérôme Boateng no volverá a trabajar con el FC Bayern tras las protestas de aficionados

El FC Bayern München no tendrá a Jérôme Boateng como observador de entrenamientos en el club tras las protestas de los aficionados.

Se frustra el regreso de Boateng al FC Bayern

FC Bayern München comunicó que el exdefensor Jérôme Boateng no volverá al club para desarrollar su carrera como entrenador después de las protestas de los aficionados relacionadas con la condena de Boateng el año pasado por causar daño corporal a su expareja.

El entrenador del FC Bayern, Vincent Kompany, quien fue compañero suyo como jugador, dijo el mes pasado que le daría la bienvenida en el club como parte de sus planes para iniciar una carrera como DT.

La afición se hizo sentir con su opinión

Los aficionados bávaros mostraron pancartas objetando dicha presencia en el club. El exdefensor recibió una multa suspendida y una advertencia por parte de un tribunal de Múnich que lo condenó el año pasado por agredir a su expareja. Boateng siempre ha negado haber actuado mal. Aun así, los hinchas protestaron su llegada y el FC Bayern cambió de idea:

“En un intercambio constructivo mantenido esta semana entre el FC Bayern y Jérôme Boateng, se decidió que Jérôme Boateng no realizará una estancia de formación en el FC Bayern. Jérôme siente un fuerte vínculo con el club y no desea que el FC Bayern sufra ningún perjuicio a raíz del debate controvertido que actualmente rodea su persona”.

Boateng escribió en un comunicado en Instagram dirigido a la institución y a Kompany que había decidido seguir otros intereses “tras las recientes discusiones sobre mí”. Boateng, quien ganó dos veces la Liga de Campeones con el Rekordmeister y la Copa del Mundo con Alemania en 2014, anunció su retiro como jugador el mes pasado. En agosto, su contrato con el club austríaco LASK Linz fue terminado de mutuo acuerdo a pesar de que tenía otra temporada por cumplir.