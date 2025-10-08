Joao Palhinha: «En Bayern no tuve las chances que merecía»

El mediocampista portugués João Palhinha habló abiertamente en rueda de prensa con la selección de Portugal sobre su experiencia en el Bayern Múnich, club al que todavía pertenece oficialmente tras su cesión al Tottenham Hotspur. Aunque los Spurs cuentan con una cláusula de compra de 30 millones de euros, todo indica que el futbolista de 30 años no regresará a la Bundesliga, incluso si el conjunto inglés no hace efectiva la opción.

Palhinha confesó su frustración por la falta de oportunidades bajo el mando de Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern. “Estuve fuera de acción más tiempo del esperado. Después de eso, no tuve las oportunidades en el Bayern que, en mi opinión, merecía”, expresó el internacional portugués. El mediocampista también reconoció que la falta de continuidad afectó su rendimiento con la selección, señalando que “si uno juega regularmente en su club, es más fácil mantener minutos en el equipo nacional”.

Durante su paso por Alemania, Palhinha solo disputó 17 partidos de liga, sin lograr afianzarse en un mediocampo repleto de figuras. Su deseo inicial era permanecer en el club bávaro y competir por un lugar, pero el técnico Kompany consideró que el equipo ya contaba con suficientes opciones en esa zona del campo.

El futuro de Palhinha apunta a consolidarse en el Tottenham

Actualmente, Palhinha se encuentra centrado en su etapa con el Tottenham, donde espera recuperar su mejor nivel y demostrar el talento que lo llevó a ser una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo. Bajo la dirección del cuerpo técnico londinense, el mediocampista portugués busca continuidad y protagonismo para mantenerse en la órbita de la selección nacional.

Mientras tanto, el Bayern Múnich sigue adelante con un mediocampo poderoso y una plantilla de gran profundidad, lo que hace poco probable un nuevo capítulo entre el club alemán y el jugador. Sin embargo, las declaraciones de Palhinha reflejan una espina aún clavada por lo que pudo ser y no fue. Su paso por Múnich dejó una mezcla de aprendizaje, decepción y ambición por demostrar que aún puede brillar en la élite del fútbol europeo.