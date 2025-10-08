¿Quién va a domar a este Borussia Mönchengladbach?

El Borussia Mönchengladbach horroriza a propios y extraños por un comienzo umbrío de temporada que hace temerse lo peor en el año del 125º aniversario

Un inicio de temporada para olvidar

La temporada del Gladbach ya se antojaba complicada desde el verano, cuando se marcharon pesos pesados del vestuario como Itakura, Weigl o Pléa. Los sustitutos; Machino, Reyna y Castrop, entre otros, no han rendido como se esperaba y eso ha lastrado el inicio de temporada de los potros, que cada jornada que pasa ven más cerca el descenso.

El Borussia Mönchengladbach atraviesa uno de sus peores comienzos de temporada en años. Con varias jornadas sin victorias, el equipo se encuentra actualmente en la parte baja de la Bundesliga, enfrentando la amenaza de caer en la zona de descenso. La escasez de goles ha sido una constante preocupante, afectando seriamente su rendimiento en los partidos recientes.

Con Kleindienst de baja por lesión y peligrando cada vez que se le aproxima un micrófono, el futuro de Die Fohlen no se antoja ilusionante si ciertos factores importantes, como el dominio de las áreas, no varían.

Un verano convulso

Durante las vacaciones de los futbolistas, Florian Neuhaus se marchó a Mallorca a aprovechar sus días libres en verano. Hasta aquí lo cierto es que no hay ningún problema, pero sí que existe tal problemática cuando contextualizamos la situación del futbolista: fue cazado en un vídeo bajo los efectos del alcohol. En dicho documento audiovisual, el «10» del conjunto del noroeste de Alemania insultaba a Virkus, otrora director deportivo, diciendo que «era el peor director deportivo del mundo». Cabe destacar que el mediocentro, que alguna vez fue objeto de deseo por parte de ciertos equipos de élite como el Liverpool, es el segundo jugador mejor pagado de la plantilla (2.100.000 €), sólo por detrás de Frank Honorat (2.500.000 €).

Tras hacerse público, el club sancionó al jugador con una suspensión de cuatro semanas en el equipo sub-23 y una multa económica que dio lugar a un rumor del regreso de Neuhaus al Fortuna Düsseldorf, pero finalmente no se concretó.

Cambios en el banquillo

La situación llevó al club a despedir a Gerardo Seoane, su entrenador, tras un arranque sin goles y con resultados negativos. La dirección deportiva también ha sufrido modificaciones, y el equipo busca un nuevo responsable para liderar la estrategia a medio plazo. Mientras tanto, Eugen Polanski, del equipo juvenil, ha asumido el cargo de entrenador interino, con la difícil tarea de revertir la tendencia negativa y conseguir los primeros triunfos de la temporada.

Problemas internos y presión

Además de los resultados, la falta de cohesión dentro del equipo y la presión de la directiva complican aún más la situación. Tanto es así que hace unos días se confirmó la dimisión del director deportivo del equipo, Roland Virkus, que asumió sus errores de planificación en verano. La afición se muestra preocupada por la dirección del club, mientras los jugadores intentan adaptarse a los cambios y mejorar su rendimiento en el terreno de juego.

Una buena prueba de ello son las declaraciones de Tim Kleindienst, que actualmente está lesionado. El delantero, ex-atacante del FC Heidenheim, comentó que, si su equipo descendía a 2. Bundesliga, se marcharía del club porque «es imposible jugar en la selección estando en segunda«.

Hacia la recuperación

El último encuentro, un empate sin goles frente al SC Freiburg, no mejoró significativamente la situación del club, pero al menos dio un pequeño respiro a la dirección interina. Los próximos partidos serán cruciales para definir si el Borussia Mönchengladbach logra estabilizarse o si la temporada continuará marcada por dificultades.