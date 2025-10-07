Kane termina con los rumores: «Estoy comprometido con Bayern»

El nombre de Harry Kane ha vuelto a ocupar los titulares del fútbol europeo tras las recientes declaraciones del delantero inglés. Según Sky Sports News, el entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, dejó abierta la posibilidad de un regreso del capitán de Inglaterra al norte de Londres. Esto ha desatado especulaciones sobre el futuro del goleador del Bayern Múnich, quien tiene una cláusula de rescisión de 54 millones de libras, válida para enero de 2026.

Kane, segundo máximo anotador histórico de la Premier League con 213 goles, habló con franqueza sobre su situación actual y su pasado en el Tottenham. “Si me hubieran preguntado cuándo me fui al Bayern, habría dicho que volvería sin dudarlo. Ahora que llevo un par de años aquí, probablemente diría que ha bajado un poco, pero no diría que nunca volvería”, admitió. Sin embargo, también dejó claro que está totalmente comprometido con el proyecto bávaro: “Ahora mismo estoy centrado en el Bayern y disfrutando de este momento”.

Kane no descarta renovar su contrato con el Bayern München

Con dos años de contrato aún por delante, Kane se refirió a la posibilidad de extender su vínculo con el Bayern Múnich, algo que el propio dirigente deportivo Max Eberl ya había mencionado. “Definitivamente veo posible quedarme más tiempo. Aún no hemos tenido esas conversaciones, pero estaría dispuesto a hablar y a tener una conversación honesta”, explicó el delantero.

El inglés subrayó que no tiene prisa por decidir su futuro: “Si pasa, pasa. No hay necesidad de apresurarse. Estamos en un momento fantástico y no pienso en nada más”. Además, destacó la importancia de su bienestar personal y familiar al momento de tomar decisiones: “Mi esposa y mis hijos están felices en Alemania. Eso pesa mucho a la hora de decidir”.

Por ahora, Harry Kane parece completamente enfocado en seguir cosechando éxitos con el Bayern Múnich, donde busca títulos y continuidad en su impresionante carrera. Sin embargo, sus palabras dejan entrever que un regreso a la Premier League —y especialmente al Tottenham— nunca estará del todo descartado para el máximo referente ofensivo del fútbol inglés.