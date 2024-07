João Palhinha espera ir al FC Bayern München, pero el club no lo esperará por siempre

Aunque no hay fecha límite, FC Bayern München no esperará todo el verano a João Palhinha. Ambas partes siguen confiadas en que el acuerdo se realizará.

FC Bayern quiere cerrar el trato por João Palhinha rápidamente

Palhinha estuvo cerca de unirse al FC Bayern durante el verano pasado, pero el acuerdo no llegó a realizarse antes de la fecha límite del mercado. Con el paso de los meses, el portugués volvió a estar fuertemente vinculado con una transferencia al equipo bávaro, y ahora se dice que el Rekordmeister y el Fulham están negociando el precio del traspaso.

Aun así, de acuerdo con Fabrizio Romano, los de Múnich tampoco quieren perder mucho tiempo en conversaciones. Si bien la directiva no puso una fecha limite oficial al mismo, el club no quiere pasarse el verano con negociaciones que no lleguen a buen puerto. De todas maneras, el club está enfocado al 100% en su ficha.

«Ambos clubes saben dónde quiero estar»

Por su parte, el mediocampista defensivo no esquivó la pregunta sobre su futuro, durante la conferencia de prensa en la concentración de la selección portuguesa. Y respondió con un claro guiño hacia ambos equipos:

“Ahora mismo estoy centrado en la selección, en hacer historia para mi país. En cuanto a mi futuro, lo que puedo decir es que ambos clubes [Fulham y FC Bayern] saben dónde quiero estar dentro de un mes. Lo que tenga que pasar, pasará”.