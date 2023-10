Joshua Kimmich se pierde Der Klassiker contra Borussia Dortmund

Joshua Kimmich fue expulsado contra SV Darmstadt y se perderá Der Klassiker ante Borussia Dortmund del próximo fin de semana.

Una expulsión inesperada

No cabe ninguna duda de que el encuentro contra Los Lirios no revestía ninguna complicación para los bávaros. Sin embargo, a los 4 minutos del partido el mediocampista del último campeón mundial se fue expulsado. Todo ocurrió en una mala salida del equipo de Tuchel donde se vio expuesto a cometer infracción como último hombre.

Ya cuando sucedió la acción, la cara de Kimmich lo decía todo. No solo complicó a su equipo en un encuentro donde debería ser fácil conseguir los tres puntos, sino también, lo que está por venir en la Bundesliga.

Kimmich no podrá estar ante Dortmund

Si bien todavía no está del todo definido la sanción definitiva porque fue una expulsión directa y podría ser más que un encuentro de estar fuera. Ahora bien, mirar adelante ahora no es un problema porque ya, de por sí, no podrá estar en la próxima jornada cuando jueguen contra Borussia Dortmund en el Westfalenstadion.

Por otra parte, lo que más preocupa a Tuchel más allá de no contar con la calidad de su mejor mediocentro, es que tampoco tiene muchas opciones en esa zona. Justo donde él pidió un efectivo y finalmente no llego. La realidad indica que hoy solo debe rezar que Leon Goretzka se pueda recuperar porque de otra forma deberá experimentar. Veremos que es lo que sucede en la semana…