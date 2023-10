Xabi Alonso: «Podría haber ido a prisión por 10 años»

Xabi Alonso habló tras la absolución del tribunal de España y contó que la pena en prisión ascendía a los 10 años si lo encontraban culpable.

No cabe ninguna duda de que la pelota le sonríe al entrenador español. Ya en la campaña pasada metió a Bayer Leverkusen en copas europeas tras un pésimo arranque. Y en el presente, es líder de Bundesliga como también de su grupo de Europa League. Es decir, que en lo deportivo, todo va sobre ruedas.

Sin embargo, desde hace unos años los tribunales españoles acusaron al técnico de no haber pagado los impuestos correspondientes de los ingresos por derechos de imagen. Ahora bien, lo que realmente sucedió es que en 2009 el jugador le cedió la explotación de los mencionados derechos a la sociedad llamada Kardzali, radicada en Portugal, mediante la firma de un contrato que llevaba 5 años de duración a cambio de 5 millones de euros.

A raíz de esto, la fiscalía no solo acusó a Alonso, sino también a dos de sus asesores por los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, el grupo de abogados del español demostró ante el Tribunal Supremo que él no tenía ningún tipo de responsabilidad por ello y fue absuelto.

Ahora bien, el tema le generó tanto nerviosismo a Xabi que en conferencia de prensa dejó de lado el alemán y habló en inglés para ser mucho más claro de lo que pasó mientras iba desarrollándose todo el juicio.

“Fue una lucha larga, más de diez años. Fue difícil. Desde el principio estuve convencido de que tenía razón. Había ganado en tres ocasiones. Pero posteriormente hubo otra apelación de la investigación fiscal. Los fiscales me persiguieron”.

Alonso insistió que el ataque de la Fiscalía era totalmente injustificado porque confió en su inocencia desde el primer momento.

«Sentí la presión de la investigación fiscal. La petición era de prisión. Aunque no había absolutamente ninguna razón para ello. Sentí que sabían que no estaban en lo cierto. Querían llegar a un acuerdo conmigo. Pero tenía fe en la justicia y quería luchar hasta el final. Han pasado diez años y cuando tienes esta amenaza a cuestas, no es fácil. Pero finalmente prevaleció la justicia. Estoy muy feliz de que ya haya terminado porque fue un asunto estresante. Ahora puedo decir: se siente como un título de fútbol».