Tres encuentros a ver de la Jornada 9 de la Bundesliga

Este viernes arrancha una nueva fecha de la Bundesliga y te contamos los tres encuentros que no te puedes perder de esta Jornada 9.

FC Bayern München – SV Darmstadt

Si bien en el cartel no parece un partido que nos quite el sueño, la realidad está en que en el encuentro entre Lirios y Bavaros tendremos la vuelta de Manuel Neuer. Hace 10 meses que el portero está afuera de las canchas y todo el mundo se pregunta con qué nivel retornará. No solo para el futuro del arco de los últimos campeones alemanes, sino también para el futuro de Alemania en la Eurocopa.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, el más destacado entre los tres encuentros a ver de la jornada 9 de Bundesliga

El plato fuerte de esta jornada lo tendremos en el primer turno del próximo domingo. Las Abejas, que vienen de cinco victorias en el terreno local, enfrentan a Las Águilas, que llevan dos triunfos. Además, en los últimos encuentros entre sí el promedio de gol es de 4.4 goles por partido. Sin dudas, tenemos una mesa servida para tener un verdadero partidazo.

Bayer Leverkusen – SC Freiburg

Cerrando la jornada actual, tendremos jugando al líder de la Bundesliga. La «Xabineta» es uno de los pocos equipos invictos de Europa y sigue captando adeptos conforme va pasando la temporada. Este fin de semana enfrentará al Freiburg que viene de levantada tras ganarle al Bochum en la Bundesliga y al TSC en la Europa League. Veremos quién se queda con los tres puntos en un encuentro que tendrá a todo el mundo como televidente.