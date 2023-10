Las tres figuras que recupera Borussia Dortmund

Se confirmó que Edin Terzic podrá recuperar a tres figuras de su plantel de cara al duelo entre Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt.

Un partido elemental para seguir en buena racha

Nadie podrá negar que los ánimos en Dortmund están a tope. Después de que algunos sectores quisieron instalar una crisis por igualar dos partidos y perder contra PSG en París, el equipo se levantó considerablemente y en Bundesliga lleva cinco victorias al hilo.

Por otra parte, todo mejora tras la victoria en St. James Park ante Newcastle por la Champions League. No solo porque han jugado un gran partido, sino también porque han demostrado mucho carácter. Era ganar o no había mañana en La Orejona y lo hicieron merecidamente.

Ahora llega el momento de seguir demostrando y tendrá un duro partido como lo es Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park. Además de ello, tras un inicio muy irregular, ahora el equipo de Toppmöller llega con dos triunfos al hilo y buscará hacerse con los tres puntos para meterse en el pelotón de los mejores cinco.

Dortmund recupera tres figuras

La gran noticia para el entrenador es que recuperará a tres jugadores claves. La gran sorpresa previo al partido de UCL fue la caída de la convocatoria de Julian Ryerson y Julian Brandt. Sin embargo, no tienen nada grave y según información de SPORT1 podrán retornar para el partido de este domingo.

Por otra parte, ante Las Hurracas, Emre Can tuvo que salir de manera anticipada por una molestia física. Pero no tiene nada grave y también estaría disponible para la gran cita del fin de semana. Ahora bien, veremos si Terzic no opta por el gran nivel que viene teniendo Salih Özcan en ese puesto.