Jude Bellingham forma parte del TOTY de FIFA 23

Jude Bellingham se ha convertido en uno de los protagonistas del evento más importante de FIFA 23, la elección del TOTY. La estrella de Borussia Dortmund ha sido incluida dentro del Equipo del Año, votado por los propios jugadores. A cambio obtendrá una carta especial con atributos mejorados.

Como cada año, EA Sports dio la oportunidad a la comunidad de FIFA para votar por su mejor XI del Año, con una amplia lista de jugadores de las principales ligas para elegir. En este TOTY, la gran sorpresa ha sido Jude Bellingham, que ha sido uno de los tres centrocampistas más votados, junto a Kevin de Bruyne y Luka Modric, y se ha ganado un sitio en el XI.

A sus 19 años, es el jugador más joven del TOTY de FIFA 23 y con diferencia. El siguiente por orden de edad es otro conocido de la Bundesliga, Achraf Hakimi, con 24 años. Bellingham se ha convertido, además, en el primer jugador que consigue entrar en este XI de la comunidad con la camiseta de Borussia Dortmund.

La gran estrella no ha dudado en compartir este premio en sus redes sociales, y es que Electronic Arts hasta le ha enviado un trofeo por conseguir su TOTY.

@EAsportsfifa TOTY!😁

Thank you for all your votes, I’m glad you enjoyed my performances over the past year. Hungry for more.🙌🏽 pic.twitter.com/Wsk6MD6Wsb

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) January 19, 2023